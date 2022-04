Svensk politi har skutt varselskudd – koranbrenning avlyst

Politiet i Norrköping har søndag skutt varselskudd, og flere biler er stukket i brann. Danske Rasmus Paludan ser ut til å ha avlyst sin varslede koranbrenning.

To biler står i brann på en parkeringsplass i Norrköping i forbindelse med opptøyer i bydelen Navestad, der det var varslet en ny koranbrenning søndag.

Folk tenkte på grener og sperret en vei under opptøyene i Norrköping søndag.

Opprørspoliti pågriper en person i forbindelse med uroen rundt den varslede koranbrenningen i Norrköping. Også i Linköping oppsto det bråk i forbindelse med en lignende varslet aksjon. Søndag ettermiddag sier politiet at de ikke tror danske Rasmus Paludan hadde til hensikt å gjennomføre koranbrenningene.

NTB

Publisert For mindre enn 2 timer siden

Den omstridte danske politikeren hadde planer om å holde møter og brenne koraner både i Norrköping og Linköping, men tidlig søndag ettermiddag var det ifølge Aftonbladet uklart hvor han befant seg.

Politiet sier ved 16-tiden at de ikke tror aksjonene blir gjennomført, og at det heller ikke var meningen å gjennomføre dem.

Tente på biler

I Navestad i Norrköping ble flere biler stukket i brann, og politiet avfyrte varselskudd mot motdemonstrantene som hadde samlet seg.

– Rundt 100–150 personer opptrer veldig aggressivt overfor politiet. Flere personer har kastet stein mot politiet og politibiler, sier polititalsperson Åsa Willsund til Norrköpings Tidningar.

Maskerte personer antas å ha brutt opp brostein fra gaten.

Politiet bruker droner til å holde oversikt over bydelen.

– Ikke tillatelse

Politiet er også på plass i Skäggetorp i Linköping, der det også var varslet koranbrenning. Aftonbladets reporter beskriver situasjonen på stedet som urolig, og ved 15-tiden skriver avisen at det er kastet stein mot politiet.

En politimann er såret. Politiet bruker droner til å få oversikt over bydelen og anslår at rundt 200 personer deltar i bråket.

Ifølge politiet har Paludan ikke fått tillatelse til på holde noen av samlingene han planlegger søndag.

– Det skal helst leveres inn en uke i forveien for behandling i vår rettsavdeling, som ikke er åpen i påsken, sier talsperson Johnny Gutstavsson i politiregion øst.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet beskytter demonstrantene til tross for at de ikke har noen tillatelse, skriver Stram Kursleder Paludan i et Facebook-innlegg. Via partiet har han sagt at han skulle være i Skäggetorp fra klokken 12 søndag.