Stille seremoni i Stockholm fem år etter terrorangrepet

Sverige mintes torsdag at det er fem år siden en mann brukte en lastebil til å ta livet av fem fotgjengere i en av Stockholms travleste gågater.

Prins Daniel og kronprinsesse Victoria viser respekt for de fem som mistet livet i terrorangrepet på Drottninggatan.

Statsminister Magdalena Andersson legger ned blomster under minnestunden på Sergels torg.

Statsminister Magdalena Andersson etter minnestunden på Sergels torg, som ligger like ved Drottninggatan.

Rundt 200 mennesker samlet seg torsdag på Sergels torg, som ligger like ved gaten der angrepet skjedde. Der ble det holdt flere taler fra et podium med fem lys, ett for hvert av ofrene. I tillegg ble et titall mennesker såret.

Blant deltakerne var statsminister Magdalena Andersson og kronprinsesse Victoria.

– I dag tenker vi på ofrene og deres pårørende, som naturligvis kommer til å ha med seg denne hendelsen hele sitt liv. Jeg husker den kjærligheten som ble vist i Stockholm og rundt omkring i Sverige etter denne hendelsen, og det tror jeg er noe som mange bærer med seg, sa statsministeren.

Mannen som kjørte lastebilen, usbekiske Rakhmat Akilov, er dømt til livsvarig fengsel for ugjerningen. Han ble pågrepet få timer etter angrepet og tilsto noen dager senere. Akilov hadde før angrepet lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook.