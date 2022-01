USA setter soldater i økt Nato-beredskap

Forsvarsdepartementet i USA setter 8.500 soldater i økt beredskap for mulig utplassering dersom det blir behov for å styrke Nato under Ukraina-krisen.

NTB-AP-AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Russerne har akkurat nå ingen intensjon om å trappe ned, heter det fra Pentagon mandag kveld. De 8.500 amerikanske soldatene skal klargjøres for utplassering dersom det trengs for å berolige Nato-allierte i møte med russisk aggresjon, ifølge forsvarsdepartementet.

Ingen endelig beslutning er gjort med tanke på utplassering, men ordren handler om å sikre at USA er klar til å svare dersom Nato skulle bestemme seg for å bruke sin reaksjonsstyrke, ifølge pressesjef John Kirby.

– Dette handler om forsikringer til våre Nato-allierte, sier Kirby.