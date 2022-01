Telegraph: Partifeller vil stille Boris Johnson for mistillit

Opptil 20 av partifellene til Storbritannias statsminister Boris Johnson i Parlamentet vil stille mistillitsforslag mot ham, ifølge The Daily Telegraph.

Boris Johnson er hardt presset etter avsløringer om at det er blitt holdt en rekke fester i statsministerboligen i London under pandemien.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er politisk redaktør Christopher Hope i avisa som melder om planen på Twitter. Ifølge ham er det en mulighet for at grensa på 54 parlamentsmedlemmer som trengs for å utløse et mistillitsvotum, blir nådd.

Johnson er hardt presset etter avsløringer om at det er blitt holdt en rekke fester i statsministerboligen i London under pandemien, i strid med gjeldende smittevernregler.

Enkelte av festene fant sted på tidspunkter der det var så strenge regler at familiemedlemmer ikke kunne møtes om de ikke bodde i samme husstand, skriver Ritzau.

Johnson har flere ganger beklaget festene, senest tirsdag.

De konservative parlamentarikerne vil angivelig komme med mistillitsforslaget onsdag. Opposisjonspartiet Labour har lenge krevd at Johnson går av på grunn av festene.