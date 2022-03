EU vurderer obligatoriske beredskapslagre for gass

EU-kommisjonen vil gjøre medlemslandene mer uavhengige av russiske leveranser gjennom obligatorisk fylling av gasslagrene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen jobber med en plan for å gjøre EU uavhengig av russisk gass.

Kommisjonen trapper opp arbeidet med å gjøre EU uavhengig av russisk gass og vil onsdag legge frem et eget forslag til hvordan dette målet kan nås, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Et av grepene kommisjonen vurderer, er å pålegge medlemslandene å fylle egne gasslagre, viser et utkast til forslaget gjengitt av DPA.

Innen 1. november hvert år må landene sørge for at lagrene har en fyllingsgrad på 90 prosent «ettersom brudd i leveransene av rørgass» kan skje når som helst, står det i utkastet.

Uenighet om energisanksjoner

Russland har lenge vært den største eksportøren av gass til Europa, men har truet med å kutte leveransene som følge av EU-sanksjonene innført etter invasjonen av Ukraina.

Samtidig presser Polen og de baltiske statene på for å skjerpe sanksjonene mot Russland, inkludert et importforbud mot russisk olje og gass. Andre EU-land som er avhengige av denne importen, stritter på sin side imot.

EUs utenriksministre møttes mandag for å diskutere en femte sanksjonspakke mot Russland. Der sto energispørsmålet høyt på agendaen, bekrefter EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– I dag var ikke en dag for å ta avgjørelser – og derfor er ingen beslutning tatt. Men dette og andre mulige tiltak har vært gjenstand for analyse fra ministrene, sa Borrell på en pressekonferanse mandag.

Advarsel

Han advarte samtidig mot å innføre så tøffe sanksjoner at EU ender opp med å straffe seg selv.

– Det handler ikke om at ett land, eller to land, eller tre land er for eller imot. Samtidig handler det om å oppnå en effektiv respons som ikke innebærer en uoverkommelig kostnad for medlemslandene, sa Borrell.

Forhandlingene om en ny sanksjonspakke er ventet å fortsette på tirsdagens europaministermøte. Torsdag og fredag møtes EUs stats- og regjeringssjefer til toppmøte i Brussel hvor også USAs president Joe Biden deltar.

Også der blir sanksjonene et viktig tema, tror Sveriges europaminister Hans Dahlgren.

– Det er selvsagt at på samme måte som vi hittil har samarbeidet med amerikanerne om sanksjonene, så kommer det helt sikkert til å bli et viktig tema også i denne diskusjonen, sa Dahlgren på vei inn til tirsdagens møte.

– Ingenting er utelukket

Finlands europaminister Tytti Tuppirainen gjør det klart at finnene er villige til å innføre flere sanksjoner mot nabolandet i øst hvis det trengs.

– Vi har allerede innført tøffe sanksjoner, og ingenting er utelukket i fremtiden, sa Tuppirainen til pressen tirsdag morgen.

Ifølge henne vil Finland gjøre EU mer uavhengig på energisiden ved å bli kvitt avhengigheten av russisk gass og bygge egen fornybar kraft.

– Så langt er vi ikke blitt enige om sanksjoner når det gjelder energi, men det er ikke blitt utelukket heller, sa Tuppirainen, som mener slike sanksjoner må vurderes.

Diskusjon om rød linje

Statssekretær Martin Klus i Slovenias utenriksdepartement tror diskusjonen på denne ukens EU-toppmøte blir hvordan Russland kan isoleres enda mer.

– Det er veldig viktig at vi viser Russland at vi ikke kan akseptere en massakre på sivile i Ukraina. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at dette er en rød linje for hele EU.

– Energi blir et viktig tema. Jeg ser frem til en bred diskusjon, sa Klus på vei inn til europaministermøtet.