Kraftig jordskjelv på Kreta

Den greske øyen Kreta er rammet av et jordskjelv med en styrke på 6,0, melder Det europeiske seismologiske senteret EMSC.

Episenteret ligger cirka 2 mil sør for øyens største by Heraklion og 7 kilometer nord for landsbyen Thrapsano.

EMSC anga først styrken til 6,5, men nedjusterte deretter til 6,0.

Atens geodynamiske institutt anslår at skjelvet hadde en styrke på 5,8. Det er vanlig med ulike målinger av styrken på et jordskjelv rett etter at det har inntruffet.

Skjelvet rammet cirka klokken 08.20 norsk tid mandag morgen. På Kreta var klokken 09.20.

TV-bilder viser at mange mennesker flyktet ut på gaten, og øyenvitner melder om skader på bygninger.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om personskader.