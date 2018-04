Tidligere FBI-sjef James Comeys bok «En høyere lojalitet: Sannhet, løgn og lederskap» har gått rett til topps på Amazons bestselgerliste.

Comey, som fikk sparken av president Donald Trump i mai i fjor, beskriver i boken Trump som «moralsk uskikket» til å være president. Trump er en lystløgner og en trussel mot grunnleggende amerikanske verdier, skriver Comey.

I et intervju med National Public Radio i anledning boklanseringen tirsdag, forklarer Comey at hans beskrivelser av Trumps for lange slips, oransje hår og hud, og håndstørrelsen, ganske enkelt var et forsøk på å engasjere lederne med livlig språkbruk.

– Jeg gjør ikke narr av presidenten. Jeg forsøker å være en forfatter, noe jeg aldri har vært i mitt liv, sa Comey.

Trump har kalt Comey en «løgnaktig slimål» og tatt til orde for at han må fengsles.

– Jeg er svært bekymret. Dette er ikke et sjuskete diktatur der landets leder får lov til å si at «folk jeg ikke liker skal i fengsel». Det er ikke normalt. Det er ikke greit. Det er en fare for at vi kan bli immune mot det, og at vi ikke lenger legger merke til trusler mot våre normer, sa Comey.

Comeys bok vandrer mellom filosofiske betraktninger og råd om lederskap, og han understreker behovet for ærlighet og åpenhet. Han avviser antydninger om at han ønsker å sko seg på situasjonen og innta politikkens verden.

Ifølge CNN har trykkeriet Flatiron Books, som tilhører bokutgiveren Macmillan, trykket opp et førsteopplag på 850.000 eksemplarer av boken.