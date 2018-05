USA har tatt ut siktelse mot Martin Winterkorn for bedrageri i forbindelse med dieselskandalen.

En gang var han en av Tysklands mektigste næringslivsledere, med landets nest største lønnsslipp. Nå risikerer imidlertid 70 år gamle Martin Winterkorn at hans lange karriere ender i en fengselscelle.

Den tidligere direktøren for det mektige Volkswagen-konsernet ble fredag siktet for forsøk på å bedra amerikanske myndigheter i den såkalte dieselskandalen. Han risikerer opp til 25 år i fengsel og en bot på 275.000 dollar, tilsvarende rundt 2.2 millioner norske kroner.

Må betale en høy pris

Påtalemyndigheten i byen Detroit i den amerikanske delstaten Michigan har arbeidet med siktelsen mot Martin Winterkorn siden mars, og begrunner siktelsen med at Winterkorn kjente til og støttet juksingen med måleutstyret i 11 millioner biler produsert av VW-konsernet.

– Forsøk på å lure USA kommer med en høy pris. Dagens siktelse viser at Volkswagens plan om å omgå amerikansk lov var kjent helt i toppen av selskapet, sa den amerikanske justisministeren Jeff Sessions da han presenterte den 43 sider lange siktelsen.

Det er imidlertid tvilsomt at Martin Winterkorn noensinne kommer til å bli dømt til eller sone en straff i USA. Direktøren forlot Volkswagen i september 2015, da stanken fra «dieselgate» spredte seg til alle fire verdenshjørner etter avsløringene, og vil etter alt å dømme velge å oppholde seg hjemme i Tyskland. Her har man ikke noen tradisjon for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i USA.

Kan også bli siktet i Tyskland

Langt større er imidlertid sannsynligheten for at den tidligere topplederen vil bli rammet av en lignende siktelse hjemme i Tyskland i løpet av den nærmeste fremtiden.

For Martin Winterkorn nådde karrieren et toppunkt da han 1. januar 2007 ble innsatt som øverste sjef for Volkswagen-konsernet, som han ellers hadde arbeidet for siden 1993.

Martin Winterkorn inntok sjefsetasjen i konsernet i Wolfsburg med hele sin stab, og tok seg godt betalt for jobben. I 2011 skal han ha hevet tilsvarende 165 millioner norske kroner i årslønn.

Kjente ikke til svindel

Da amerikanske myndigheter avslørte at Volkswagen hadde installert en programvare som med hensikt underrapporterte utslippstallene i 11 millioner biler valgte Martin Winterkorn å si opp. Konsernet ga ham en voldsom sluttpakke på rundt 650 millioner norske kroner, til stor forargelse for tyske borgere.

Den gang hevdet Martin Winterkorn at dieselskandalen utelukkende skyldtes «noen få personers fryktelige feil», og at han ikke hadde noe kjennskap til jukset.

– Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe galt, sa han den gang.

Ingen kommentar fra Volkswagen

Siden høsten 2015 har man ikke hørt stort fra Martin Winterkorn. Han har vært i avhør, og var til stede ved en enkelt høring om skandalen i det tyske parlamentet, men har ellers holdt en lav profil. Stillhet er også det strategiske PR-våpenet Volkswagen-konsernet tar i bruk etter den nye siktelsen. Ifølge Volkswagens presseavdeling har konsernet «ingen kommentarer til individuelle saker», og hevder samtidig at det samarbeider med det amerikanske rettsvesenet.

Den amerikanske påtalemyndigheten mener at de kan bevise at Martin Winterkorn visste om og aksepterte utslippsjukset. Ifølge påtalemyndigheten i Detroit ble den øverste lederen for Volkswagen informert om svindelen minst to ganger – i mai 2014 og i juli 2015.

To direktører dømt i USA

Winterkorn er siktet for flere tilfeller av bedrag og for å forsøke å omgå amerikansk lovgivning.

De amerikanske påtalemyndighetene har tidligere også siktet åtte tidligere Volkswagen-direktører i saken. To av dem har tilstått og blitt dømt, inkludert Oliver Schmidt, hvis jobb var å sørge for at Volkswagen-konsernets biler etterlevde amerikanske regler. Han ble dømt til syv år i fengsel i desember, mens ingeniøren James Liang ble dømt til 40 måneders fengsel.

Både Schmidt og Liang har også fått gigantiske bøter. De resterende seks tidligere Volkswagen-lederne oppholder seg alle i Tyskland for å unngå utlevering til USA.

Ledelsen etterforskes i Tyskland

Risikoen for at det blir tatt ut siktelser også i Tyskland er imidlertid også høy. Her pågår etterforskningen av Volkswagens ledelse, inkludert Martin Winterkorn, og dens rolle i skandalen. Konsernets tidligere ledelse er under mistanke for bedrag og markedsmanipulasjon ved ikke å ha informert tyske myndigheter om de alvorlige konsekvensene av dieselskandalen.

Volkswagen har betalt milliarder i erstatninger i både USA og i Europa, men affæren kan fortsatt koste konsernet enda større summer.

Lederen av det amerikanske miljøbyrået EPA, Scott Pruitt, mener at siktelsen er «en klar melding» om at også næringslivsledere vil bli stilt til ansvar i USA om de begår forbrytelser.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN