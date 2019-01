En tre år gammel gutt døde på sykehus etter at ukjente skjøt mot bilen han satt i på en motorvei i byen Detroit i Michigan.

En kule boret seg gjennom siden på bilen under en skyting på motorveien torsdag, og traff gutten. Bilen ble kjørt av en kvinne som er en bekjent av den døde guttens mor. Hun ble ikke såret under skytingen.

Førstebetjent Michael Shaw i delstatspolitiet i Michigan sier at det er uklart om bilen var et mål for skytingen.

Det er ikke utpekt noen mistenkte etter hendelsen.