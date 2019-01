Michael Cohen stiller til høring i Kongressen. Han lover å gi en «fullstendig og troverdig» fremstilling av sitt tidligere arbeid som Donald Trumps advokat.

Cohen, som var Trumps personlige advokat, stiller til høring i den demokrat-ledede kontrollkomiteen i Representantenes hus i neste måned.

– Som del av min forpliktelse om å samarbeide og gi det amerikanske folk svar, har jeg akseptert invitasjonen fra komitéleder Elijah Cummings om å stille til offentlig høring 7. februar, sier Cohen i en uttalelse torsdag.

– Jeg takker Michael Cohen for å ha gått med på å vitne frivillig foran komiteen, sier Cummings.

Cohen sier i uttalelsen at han ser fram til å avgi en «fullstendig og troverdig fremstilling av hendelsene som har utfoldet seg».

Komiteen skal granske utbetaling av såkalte «hysjpenger» til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016. Kvinnene hevder å ha hatt en affære med Trump, noe han selv har avvist.

Cohen har sagt at Trump ba ham om å utbetale pengene – en påstand Trump har avvist.

Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Soningen starter 6. mars. Han har også innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han av «blind lojalitet» overfor Trump ble «ført inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Cohen var Donalds Trumps private advokat og en av presidentens fremste rådgivere og ledere i forretningsimperiet Trump Organization.