8000 franske politifolk og 14 pansrede kjøretøy blir utplassert i Paris for å håndtere den femte helgen på rad med demonstrasjoner.

Antallet politifolk er det samme som var utstasjonert i hovedstaden forrige helg, opplyser byens politisjef Michel Delpuech til radiostasjonen RTL.

Den største forskjellen fra forrige helg er at man denne gang vil sette inn mer politi for å ta vandaler. Forrige helg gikk folk amok i gatene rundt Champs-Élysées, ødela butikkfasader, satte fyr på biler og plyndret butikker. Politiet pågrep over 1000 personer i hovedstaden forrige helg. 135 personer ble skadd, blant dem 17 politifolk.

– Forrige helg klarte vi i det store og det hele å håndtere de gule vestene, men vi var også vitne til innbrudd og plyndring begått av kriminelle. Målet vårt er å håndtere dette bedre, sier Delpuech.

Demonstranter iført gule vester har siden midten av forrige måned protestert mot regjeringens planlagte økning i bensin- og dieselavgifter. Demonstrasjonene har siden den gang utviklet seg til å bli en bredere bevegelse mot regjeringen, og enkelte demonstranter har tatt til orde for at president Emmanuel Macron må gå av.

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner sa torsdag at myndighetene ikke kommer til å legge ned forbud mot demonstrasjoner denne helgen. I stedet oppfordret han folk til å la være å delta i demonstrasjoner, og han ba dem som likevel vil demonstrere, om å gjøre det på fredelig vis.