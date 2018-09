Københavnspolitiet etterlyser en Volvo med tre personer i forbindelse med en stor politiaksjon. Politiet stengte i en periode trafikken inn og ut av Sjælland.

I en pressemelding skriver politiet at det dreier seg om en svart svenskregistrert Volvo V90, hvor det trolig befinner seg tre personer som antas å være knyttet til alvorlig kriminalitet.

Politiet ber vitner som observerer kjøretøyet, om å kontakte politiet. De rådes til å ikke forsøke å kontakte personene selv.

Både Øresundsbroen i retning Sverige og Storebæltsbroen mot Fyn ble stengt i forbindelse med politiaksjonen på Sjælland fredag ettermiddag, men disse er nå åpnet igjen.

Også tog- og fergetrafikk ble stengt, men også togtrafikken var fredag ettermiddag igang igjen.

En kilde sier til Aftonbladet at stengningene ble gjort som følge av en kidnapping. Hendelsen har fått høy prioritet, og det er dette som er grunnen til at Øresundsbroen ble stengt i retning Sverige klokken 13.51 fredag ettermiddag og flere togavganger ble innstilt. Avisen skriver at bilen er registrert på et leiebilfirma i Stockholm.

Det danske forsvaret bekrefter overfor nyhetsbyrået Ritzau at de deltar i aksjonen, men viser til politiet for kommentarer.