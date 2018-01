Trump greide å engasjere sine partifeller med sin første State of the Union-tale, men det politiske innholdet var uspiselig for demokratene, mener USA-kjenner.

Den amerikanske presidenten brukte en stor andel av sine 80 minutter på talerstolen til å appellere til mer samhold i den amerikanske befolkningen, og til mer samarbeid mellom landets to store partier.

I tillegg presenterte presidenten en rekke forslag til reformer. Men talen bør ikke vurderes på politisk innhold, mener Søren Dal Rasmussen, som er USA-analytiker for det danske politikknettstedet kongressen.com.

–Dette var perfekt politisk teater, og vi fikk en president som leste direkte fra teleprompteren med en positiv og forsonende tone, sier han.

–Men det er ingen tvil om at de ideene som ble presentert, er fullstendig uspiselige for demokratene. For fem år siden ville de også vært uspiselige for republikanerne, sier Rasmussen.

Han viser spesielt til Trumps forslag til innvandringskompromiss.

–Hvis ideen var å overtale de viktigste personene til å lage en avtale om immigrasjon – og det er demokratene – så mislyktes det kraftig, sier USA-kjenneren.

Trumps tale ble avholdt mens nye målinger viser dårlig oppslutning om presidenten. Rasmussen tror dette er mye av årsaken til at Trump var disiplinert og holdt seg til manus.

–Var det en god presentasjon? Vil det gjøre noe for hans popularitet? På disse punktene var det en veldig vellykket tale, sier han.

– Lite forsonende

Han får støtte fra Erik Brattberg, som er forsker ved den amerikanske tankesmia Carnegie Endowment.

– Han lyktes med å engasjere sitt eget parti, mens demokratene på sin side overhodet ikke virket særlig beroligede, sier han.

–Talen bidrar ikke til å fremme mer enighet i USA, det er snarere en tale som splitter enda mer. En tale som fører til at republikanerne kommer til å stille seg bak ham enda mer før mellomvalget, mens Demokratene vil ta ytterligere avstand.

Brattberg mener talen ellers inneholdt lite nytt, og hovedsakelig var en hyllest til Trump selv.

–Han bekrefter at han har fått den amerikanske økonomien til å vokse, og at USA er på vei i riktig retning. Det er det budskapet republikanerne liker å høre, spesielt foran et mellomvalg, sier Brattberg.

–Men de eneste initiativene han presenterer handler om infrastruktur og immigrasjonsreformen, og så nevnte han at fengselet Guantanamo fortsatt skal være åpent. Det var de eneste nyhetene.

Annerledes enn innsettelsestalen

Chris Galdieri, statsviter ved Saint Anselm College i New Hampshire, påpeker også at talen var lite konkret både når det gjaldt utenrikspolitikk, handel og kampen mot opioidkrisen.

Han noterer seg at Trump brukte et hardt språk overfor Nord-Korea, men påpeker samtidig at presidenten for eksempel ikke satt noen «rød linje» for når USA skal reagere mot dem.

–Men da han talte om innvandringsspørsmålet var han veldig nøye med å ramme det inn med den farlige sentralamerikanske gjengen MS-13. Der var tonen betydelig mer hard enn eksempelvis George W. Bushs tone for ti år siden, sier Galdieri.

Ellers enes de fleste USA-kjennerne om at talen tok for seg mange av Trumps klassiske temaer, selv om tonen er litt annerledes enn da presidenten holdt sin innsettelsestale.

–Da beskrev han et veldig mørkt verdensbilde. Her var det isteden håpefullt. Økonomien går bra og USA vinner mot terrorismen, sier Brattberg.