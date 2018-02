USAs president besøkte fredag et sykehus i Florida og møtte flere av de skadde etter skoleskytingen i Parkland hvor 17 personer ble drept.

Trump møtte pressen i sykehuskorridoren sammen med kona Melania etter runden på sykehuset.

– Legen var fantastisk, og vi møtte flere pasienter, sa presidenten.

Han skrøt av innsatsen til helsepersonellet og fortalte at pasientene hadde hatt en «utrolig bedring» på sykehuset.

– Det er veldig trist at noe sånt som dette kunne skje, men jobben legene, sykepleierne, ambulansepersonellet og politiet har gjort er utrolig, sa Trump, og la til at han er imponert over hvor fort de skadde ble brakt til sykehus.

Flere har bedt presidenten om å stramme inn våpenlovene etter massakren. På vei ut etter pressemøtet ble presidenten spurt om dette, uten at han fikk svart på spørsmålet. Trump har lovet å ta grep for å håndtere utfordringer med psykisk helse og sikkerhet på skoler i kjølvannet av skoleskytingen, men har ikke nevnt USAs liberale våpenlover, som mange mener er det egentlige problemet.

19-åringen som har erkjent drapene på 14 skoleelever og tre ansatte, kjøpte sitt halvautomatiske angrepsvåpen på lovlig vis.