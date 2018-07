Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag i Skottland for å vise sin misnøye med USAs president Donald Trump. Selv vinket han til demonstranter fra golfbanen.

Det ble holdt demonstrasjoner mot Trump i Edinburgh, Glasgow og Dundee, og i de tre byene deltok til sammen rundt elleve tusen mennesker, opplyser skotsk politi lørdag kveld.

Arrangørene selv hevder at rundt 60.000 personer deltok, melder Sky News.

Den største markeringen var i Edinburgh, der vanlige folk, politiske aktivister og antifascistiske grupper av mange slag samlet seg. Hjemmelagde flagg og bannere blafret i vinden mens prosesjonen nærmet seg det amerikanske konsulatet, for anledningen beskyttet av store sikkerhetsmannskaper.

Trump vinket

Flere hundre demonstranter samlet seg også ved Trumps golfsteder i Aberdeenshire og Ayrshire.

Noen hadde tatt turen til stranden utenfor det luksuriøse golfhotellet Trump Turnberry i Ayrshire, der presidenten og hans følge tilbringer helgen.

Presidenten vinket til demonstrantene fra golfbanen, der de sto i det fjerne og ropte «No Trump. No KKK. No racist USA». En mur av politibetjenter sørget for at demonstrantene ikke fikk tatt seg inn på golfbanen.

Trump selv tvitret at han håpet å komme seg ut på golfbanen for å mosjonere litt før møtet med president Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Kjølig velkomst

– Jeg har kommet til Skottland og skal tilbringe to dager på Trump Turnberry i møter, på telefonen og forhåpentlig på golfbanen. Været er fantastisk, og dette stedet er utrolig, tvitret presidenten.

Da Trump ankom Skottland, nektet imidlertid den skotske førsteminister, den innbitte Trump-kritikeren Nicola Sturgeon, å møte presidenten på flyplassen. Den jobben var det den britiske regjeringens Skottlandsminister som fikk.

Nye protester i London

Demonstrasjonen i Skottland kommer dagen etter at så mange som en kvart million mennesker marsjerte i Londons gater for å vise sin misnøye med den politikken Trump fører, særlig på områder som klima og innvandring.

Også lørdag var det demonstrasjoner mot Trump i London. Men flere hundre personer deltok også i en demonstrasjon til støtte for den amerikanske presidenten. Ifølge britiske medier kom det til sammenstøt mellom politi og demonstranter.