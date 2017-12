EU-kommisjonen foreslår for første gang aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten. Prosessen kan i siste instans føre til at Polen fratas stemmeretten i unionen.

EU-kommisjonen la onsdag fram et formelt forslag for EUs ministerråd om aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten.

Artikkel 7 kalles «atombomben» i EU-samarbeidet. Aktivering av artikkelen er starten på en prosess som kan lede fram til straffetiltak mot medlemsland i EU, i verste fall at landet fratas stemmeretten.

Bakteppet er Polens omstridte domstolsreform, som EU-kommisjonen mener vil føre til at domstolene underlegges politisk kontroll.

Alvorlig krenkelse

Det formelle grunnlaget for aktivering av artikkel 7 alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.

– Kommisjonen kan ikke trekke noen annen konklusjon enn at det nå foreligger en klar risiko for en alvorlig krenkelse av rettsstatens prinsipper, forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Det er med tungt hjerte vi tar dette skrittet. Men sakens faktum gjør at vi ikke har noe valg, sier han.

Timmermans understreker at prosessen fortsatt kan stoppes hvis Polen skifter kurs og går i dialog med EU.

Krav om enstemmighet

Skal forslaget gå videre, kreves det fire femdels flertall i ministerrådet. Saken kommer opp til behandling neste år.

Et vedtak om sanksjoner vil på sin side kreve enstemmighet blant stats- og regjeringssjefene i Det europeiske råd. Ungarns statsminister Viktor Orbán har gjort det klart at han vil komme Polen til unnsetning og blokkere for et slikt vedtak hvis prosessen går så langt som dette.

Dermed er svært usannsynlig at EU-kommisjonens atombombe noensinne vil treffe Warszawa.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro varsler at domstolsreformen vil gå videre. Han sier regjeringen tar EU-kommisjonens beslutning «med ro».

EU-kommisjonens frykt er blant annet at justisreformene skal gi det polske regjeringspartiet makt til å fjerne sittende dommere og håndplukke nye.

Får penger av Norge

Europaminister Marit Berger Røsland (H) var onsdag på besøk i Polen. Der undertegnet hun en avtale med den polske regjeringen om neste periode med EØS-midler til landet.

Avtalen innebærer at Polen vil få nærmere 8 milliarder kroner av Norge i årene fram til 2021.

Men EU-kommisjonens vedtak satte en bismak på arrangementet. Røsland sier Norge følger utviklingen tett og har notert seg EU-kommisjonens beslutning.

– Dette er et meget sterkt signal, sier Røsland til NTB.

– Vi er også bekymret for utviklingen og oppfordrer politiske myndigheter til å samarbeide med EU for å sikre at justisreformene er i tråd med EUs anbefalinger, sier hun.