Hver time må opptil 250 barn flykte fra sine hjem i Syria, og over en million befinner seg i områder der nødhjelp ikke kommer til, ifølge Redd Barna.

– Hele barndommen er bombet sønder og sammen, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Hun sier at til tross for løfter om trygge soner og ny våpenhvile, har det bare blitt verre for barna som bombes i hjemmene sine, på skolen og på sykehus.

I juli 2017 ble det inngått en avtale om fire «trygge soner», såkalte de-eskaleringssoner, hvor sivile skulle være trygge for angrep. Deriblant Øst-Ghouta. Men siden da har dødstallene steget med nesten 50 prosent, ifølge Redd Barna. Det er det høyeste dødstallet i Syria-konflikten på flere år.

Frykter våpenhvile

I en ny rapport organisasjonen har utarbeidet kommer det frem at flere sier de blir ekstra redde når våpenhviler blir annonsert

– Hver gang det blir enighet om noe, bomber de oss kraftig i flere timer før det iverksettes. Vi gjør oss klare til å bli angrepet, sier en person organisasjonen har snakket med.

Og ifølge rapporten rammes barn hardere enn voksne av massebombingen. 80 prosent av barnepasienter har skader fra granater og våpen i ansiktet, hodet, nakken og øvre del av kroppen sammenlignet med 31 prosent av voksne.

Sult: Ett av fire barn er underernært

En annen brutal konsekvens av krigen som har pågått i syv år er sult. Minst ett av fire syriske barn er underernært, og mer enn en tredel vokser ikke slik de skal, ifølge organisasjonen.

Lærere opplyser til Redd Barna at flere elever besvimer på grunn av sult, og forteller historier om barn som ikke gjenkjenner mat og aldri har sett frukt.

– En av mine små slektninger ble redd da han så et eple. Han kjente det ikke igjen. En annen liten gutt spiste en banan med skallet på. Han visste ikke at den skulle skrelles først, sier Akram, en hjelpearbeider i Øst-Ghouta.

Beleiring

Sulten i Øst-Ghouta skjer mindre enn 8 kilometer fra Damaskus sentrum, hvor det finnes varehus fulle av mat. Men beleiringen fører til at det er så lite mat at brødet koster 16 ganger så mye som på markedene bare noen kilometer unna.

– Det internasjonale samfunnet kan ikke la en hel generasjon barn lide på denne måten. De må jobbe for å få krigspartene til forhandlingsbordet og bli enige om en endelig slutt på volden som har ødelagt millioner av syriske liv, sier Wang.