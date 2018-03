Minst tre personer er drept i gisselaksjonen på et supermarked i Sør-Frankrike. Politiet har skutt gisseltakeren.

Franske medier melder at gisseltakeren i Trèbes er blitt skutt av politiet som stormet supermarkedet.

– Gisseltakeren ble drept, opplyser en kilde i politiet til nyhetsbyrået AP.

Gisseltakeren, en 25 år gammel fransk-marokkaner, har vært under politiets oppsikt for å være blant en gruppe radikaliserte muslimer. Mannen var tidligere dømt for ulovlig våpenbesittelse.

La Depeche Du Midi / AP / Scanpix

– Alt peker mot et terrorangrep

Minst tre personer er drept. Frankrikes statsminister Édouard Philippe bekrefter at det trolig dreier seg om et terrorangrep.

– All informasjonen vi har peker mot et terrorangrep, sier han.

Fransk påtalemyndighet opplyser at gisseltakeren hevdet å tilhøre den ytterliggående islamistgruppen IS.

BFM melder at han stilte krav om at Salah Abdeslam, den eneste overlevende av gjerningsmennene bak terroraksjonen i Paris i 2015, måtte løslates.

Frykter å finne flere ofre

Ordfører Eric Menassi sa i 13-tiden til TV-kanalen BFM at en politimann da var den eneste som befant seg sammen med gjerningsmannen, og at gislene var løslatt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere har Reuters sitert en kilde i politiet som fortalte at åtte personer ble holdt som gisler.

– Vi forventer dessverre å finne flere ofre, sier en sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP.

President Emmanuel Macron har bedt innenriksminister Gérard Collomb om å reise til området.

Reuters / Scanpix

Politimann såret i skuddveksling

Litt før gisselaksjonen oppsto, ble en politimann skutt og såret i Carcassonne, som ligger omtrent 15 minutter unna med bil.

En gruppe politifolk ble beskutt mens de var ute og jogget, melder kringkasteren RTL. Dette skal ha skjedd 20 minutter før situasjonen på supermarkedet oppsto.

Bilen som ble brukt av mannen som skjøt mot politiet, skal ha blitt funnet på parkeringsplassen ved supermarkedet i Trèbes.

Fakta: Gisselaksjonen i Trèbes Like etter klokken 11.30 fredag meldte fransk politi at det var løsnet skudd og tatt gisler på et supermarked i Trèbes i Sør-Frankrike.

Gisseltakeren var ifølge politikilder en marokkansk mann som krevde at Saleh Abdeslam, som er varetektsfengslet for Paris-terroren i 2015, løslates. Gjerningsmannen hevdet å tilhøre IS.

Rett før gisselaksjoner ble det kapret en bil og skutt mot en gruppe politifolk i nærheten. Det er ikke fastslått at hendelsene har sammenheng.

Spesialstyrker omringet supermarkedet og det ble innledet forhandlinger. I 14.45-tiden meldte franske medier at gisseltakeren var skutt og drept.

Minst tre personer er ifølge sikkerhetskilder drept og tre er såret. En av de sårede er en politimann.

Frankrikes statsminister Édouard Philippe sier det sannsynligvis dreier seg om et terrorangrep. Kilder: AP, AFP, DPA

TT / Scanpix

Første angrep under Macron

Meldingen om at det var løsnet skudd og tatt gisler på supermarkedet kom litt etter klokken 11.30 fredag.

Hvis det stemmer at gjerningsmannen i Trèbes har tilknytning til IS, vil dette være det første store angrepet med islamistisk gjerningsmann i Frankrike siden Macron overtok som president.

I juli 2016 ble 84 mennesker drept da en lastebil kjørte gjennom en menneskemengde i Nice.

130 mennesker ble drept i angrepet mot et konsertlokale, utesteder og en stadion i Paris i 2015.