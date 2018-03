Like etter klokken 11.30 fredag melder fransk politi at det er løsnet skudd og tatt gisler på et supermarked i Trèbes i Sør-Frankrike.

Gisseltakeren er en marokkansk mann som krever at Saleh Abdeslam, som er varetektsfengslet for Paris-terroren i 2015, løslates, ifølge politikilder. Gjerningsmannen hevder å representere IS.

Minst to personer er drept og flere såret, opplyser fransk politi. Det er ikke kjent hvor mange som befinner seg på supermarkedet, og politiet frykter å finne flere ofre.

Spesialstyrker har omringet supermarkedet, og det pågår forhandlinger mellom politiet og den væpnede gjerningsmannen.

Frankrikes statsminister Édouard Philippe sier det sannsynligvis dreier seg om et terrorangrep

Litt før gisselaksjonen oppsto, ble en politimann skutt og såret i Carcassonne, som ligger omtrent 15 minutter unna med bil.

Kilder: Nyhetsbyråene AP, AFP, DPA