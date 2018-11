KØ: Velgere leser stemmesedler mens de står i kø ved et valglokale i Brooklyn i New York City. FOTO: Wong Maye-E, AP / NTB scanpix

Valgtrøbbel fører til lengre åpningstid ved valglokaler i Indiana

En dommer har bestemt at tolv valglokaler i delstaten Indiana skal holde åpent i opptil to og en halv time lenger fordi de åpnet for seint.