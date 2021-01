Britene fikk ikke det brexit de var lovet

De to første ukene med Storbritannia utenfor EU har bydd på sure skotske fiskere, tomme hyller i nordirske dagligvarebutikker og et hardt slag på finansmarkedene. Men ikke det store kaoset man hadde forutsett.

Skotske fiskere taper millioner i omsetning etter brexit. På bildet leverer Andrew Gillie fersk hummer, krabbe og makrell i havnen i Eyemouyth, sør for Edinburgh. Francois Mori / AP (Arkiv)