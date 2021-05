Israelske soldater beskutt på Vestbredden

Én palestiner er drept og flere titall er såret i forbindelse med demonstrasjoner på Vestbredden. To israelske soldater er skutt og såret.

Palestinske kvinner roper slagord i en demonstrasjon mot Israel under generalstreik i Ramallah på den okkuperte Vestbredden tirsdag. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

NTB

Det israelske militæret sier demonstranter åpnet ild mot soldatene under «voldelige opptøyer» i nærheten av Ramallah på den okkuperte Vestbredden tirsdag.

Ilden ble besvart, og to soldater ble skutt i beinet og lagt inn på sykehus, heter det videre.

Like etterpå opplyste det palestinske helsedepartementet at 25 år gamle Mohammad Hamid ble drept av et skudd i brystet ved Al-Bireh nordøst for Ramallah. 70 andre palestinere er lagt inn på sykehus som følge av sammenstøt med israelske styrker. 16 har skuddskader, og fem av dem er alvorlig skadd, opplyser departementet.

Palestinske demonstranter barker ofte sammen med israelske soldater under demonstrasjoner på Vestbredden, men demonstrantene er sjelden væpnet.

Palestinere i Israel og i Palestina deltok tirsdag i en generalstreik i protest mot bombingen av Gazastripen. Streiken er et uvanlig uttrykk for samling blant palestinere med israelsk statsborgerskap og palestinere som bor i områdene Israel har okkupert siden 1967.

Demonstranter protesterte også i Betlehem, Hebron og flere andre byer mot Israels handlinger i Gaza og Jerusalem. Mange brente bildekk og kastet stein mot israelske soldater, som avfyrte tåregass.

Siden kamphandlingene mellom Israel og Hamas brøt ut 10. mai, er over 200 palestinere drept på Gazastripen, mens 12 mennesker er drept i Israel. Hamas, som styrer Gazastripen, har avfyrt over 3.300 raketter, ifølge Israel.