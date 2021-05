Fire palestinere drept på Vestbredden

Fire palestinere ble drept på den okkuperte Vestbredden tirsdag, opplyser helsedepartementet. To israelske soldater ble skutt og såret.

Helsepersonell evakuerer en såret palestinsk demonstrant under sammenstøt med israelske soldater i den nordlige utkanten av Ramallah tirsdag. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

En palestinsk demonstranter kaster stein under sammenstøt med israelske soldater i utkanten av Ramallah. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

Palestinske kvinner roper slagord i en demonstrasjon mot Israel under generalstreik i Ramallah på den okkuperte Vestbredden tirsdag. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

NTB

Palestinas president Mahmoud Abbas hadde oppfordret til en «vredens dag», og palestinere i Israel og i Palestina deltok tirsdag i en generalstreik.

Det var demonstrasjoner mot bombingen av Gazastripen i en rekke byer. Mange brente bildekk og kastet stein mot israelske soldater, som avfyrte tåregass.

Det israelske militæret sier demonstranter åpnet ild mot soldatene under «voldelige opptøyer» i nærheten av Ramallah.

Ilden ble besvart, og to soldater ble skutt i beinet og lagt inn på sykehus, heter det videre.

Palestinske demonstranter barker ofte sammen med israelske soldater under demonstrasjoner på Vestbredden, men demonstrantene er sjelden væpnet.

Like etterpå opplyste det palestinske helsedepartementet at 25 år gamle Mohammad Hamid ble drept av et skudd i brystet ved Al-Bireh nordøst for Ramallah. Senere sa departementet at ytterligere to menn ble skutt og drept, den ene i brystet og den andre i hodet.

Tidligere tirsdag sa den israelske hæren at den hadde «nøytralisert» en person som forsøke å angripe soldater i Hebron. Det palestinske helsedepartementet bekreftet siden at mannen døde.

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser at de har behandlet over 150 mennesker i Jerusalem og den okkuperte Vestbredden. 35 hadde skuddskader, og over 80 ble behandlet etter å ha pustet inn tåregass.