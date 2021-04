Iran anklager Israel for «atom-terrorisme»

Iran anklager Israel for «atom-terrorisme» i et forsøk på å avspore atomsamtalene i Wien. Landet lover hevn.

En hendelse førte til strømbrudd ved Irans atomanlegg Natanz søndag. New York Times får opplyst at strømbruddet skyldtes en israelsk operasjon, og at iranernes evne til å anrike uran vil være svekket i minst ni måneder framover. Foto: Irans atombyrå via AP / NTB

Satellittfoto fra Natanz-anlegget. Bildet ble tatt 7. april. Foto: Planet Labs Inc. via AP / NTB

NTB

Ifølge en talsmann for den iranske atomenergiorganisasjonen, Behrouz Kamalvandi, ble en strømforsyningssentral ved landets atomanlegg i Natanz søndag utsatt for en sabotasjeaksjon.

– Ingen kom heldigvis til skade og min oppfatning er at de raskt kan reparere skadene, sier han.

En talsmann for iransk UD anklager Israel for å stå bak og sier at sabotasjen åpenbart er et forsøk på å sabotere atomsamtalene som i forrige uke ble innledet i Wien.

– Selvsagt forsøkte sionistregimet med sine handlinger å ta hevn over det iranske folk for deres tålmodighet og kloke holdning til opphevelse av sanksjoner, sier talsmann Saeed Khatibzadeh.

Den iranske atomenergiorganisasjonens leder Ali Akbar Salehi betegner sabotasjen som «atom-terrorisme» og ber verdenssamfunnet reagere.

Iran kommer til å svare på angrepet, lover utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Svaret på Natanz er å ta hevn mot Israel, sier Khatibzadeh.

Kilder bekrefter

Israel har offentlig verken bekreftet eller avkreftet at de er innblandet i søndagens hendelse. Men ikke navngitte etterretningskilder fra både USA og Israel opplyser til New York Times at Israel var involvert.

To etterretningskilder sier til avisa at det var en stor eksplosjon som helt ødela det strengt bevoktede systemet som forsyner sentrifuger som anriker uran med strøm.

Kildene opplyser også at sabotasjen betydelig har svekket Irans evne til å anrike uran og hevder at det vil ta minst ni måneder før produksjonen ved anlegget er tilbake som normalt.

Flere israelske medier melder at det var et israelsk dataangrep som forårsaket eksplosjonen.

Personen som forårsaket strømbruddet, er identifisert, opplyser iranske myndigheter ifølge den israelske avisa Haaretz.

Anriking av uran

President Hassan Rouhani kunngjorde senest lørdag oppstart av flere avanserte sentrifuger for å anrike uran ved Natanz-anlegget.

Det er uklart om Biden-administrasjonen ble varslet på forhånd om angrepet mot Natanz-anlegget.

Sabotasjen fant sted samme dag som USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel.

Austin kommenterte ikke angrepet, men statsminister Benjamin Netanyahu kom etter møtet med nye anklager mot Iran.

– Iran har aldri gitt opp sin søken etter atomvåpen og raketter for å levere dem. Jeg vil aldri tillate at Iran blir en atommakt slik at de kan utføre sitt folkemord og utslette Israel, sa han.

Kritisk til avtale

Tidligere president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018, til jubel fra Israel.

Trumps etterfølger Joe Biden har imidlertid gjort det klart at han ønsker å blåse nytt liv i avtalen, og i forrige uke var det duket for nye atomsamtaler med Iran og de øvrige signaturstatene i Wien. Det skjedde etter flere år med konfronterende retorikk og harde sanksjoner mot Iran.

EU advarte mandag mot forsøk på å avspore atomsamtalene, men uten direkte å anklage Israel.

– Vi avviser alle forsøk på å undergrave eller svekke diplomatisk innsats i atomavtalen, sa EU-kommisjonens utenrikspolitiske talsmann Peter Stano.

– Vi har fortsatt behov for å få klargjort fakta over hendelsene ved det iranske atomanlegget, la han til.

Sabotasje og likvidasjoner

Israel har tidligere gjennomført en rekke sabotasjeaksjoner mot iranske atomanlegg, blant annet ved hjelp av dataviruset Stuxnet.

Landet har ifølge israelske etterretningskilder også likvidert en rekke nøkkelpersoner i det iranske atomprogrammet opp gjennom årene.

Irans myndigheter fastholder at atomprogrammet utelukkende er av sivil karakter og at landet ikke har noe ønske om å utvikle atomvåpen.

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i årevis overvåket landets atomanlegg uten å finne bevis for det motsatte.