Skimter lys i enden av tunnelen

Koronasmitten har gjort 2020 til et «annus horribilis», et forferdelig år. Men den siste uken er det som om verden og fremtiden plutselig ikke ser like mørk ut.

Pfizer og Biontech mener det nå har en vaksine som vil fungere. Foto: PFIZER / REUTERS / NTB