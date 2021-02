Nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i Spania

Protestene etter pågripelsen av en spansk rapper fortsetter, og onsdag kveld kom det til nye sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Madrid og Barcelona.

Demonstranter bygde barrikader av brennende søppelkonteinere og kastet flasker og gjenstander mot politiet i sentrum av Barcelona onsdag kveld. Foto: AP / NTB

For andre kveld på rad kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politiet i Barcelona onsdag. Foto: AP / NTB

NTB

I sentrum av Madrid og Barcelona kastet maskerte demonstranter flasker og gjenstander på politifolkene og bygde barrikader av veltede søppelkonteinere som ble påtent.

Demonstrantene krever at den 32 år gamle og sterkt venstreorienterte rapperen Pablo Hasél, som ble hentet inn til soning tirsdag, blir løslatt.

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Hundrevis av artister med filmregissøren Pedro Almodóvar og Oscar-vinneren Javier Bardem i spissen har engasjert seg i rapperens sak og har undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet.

Under tirsdagens demonstrasjoner i flere spanske byer ble over personer skadd, 19 av dem politifolk.

Minst 15 ble pågrepet tirsdag, og onsdag ble det meldt om ytterligere seks pågripelser.