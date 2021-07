Fem år siden kuppforsøket i Tyrkia

Tyrkia markerer at det er gått fem år siden det mislykkede forsøket på militærkupp i landet. I en rekke arrangementer torsdag ble de som ble drept minnet.

Store bannere med bilde av president Recep Tayyip Erdogan og Mustafa Kemal Atatürk på fasaden på nasjonalforsamlingen i Ankara torsdag, på femårsdagen for forsøket på militærkupp i landet. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

Markeringene startet med besøk på gravsteder og minnesteder, og det ble holdt bønn. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ledet en seremoni i nasjonalforsamlingen før han reiste fra Ankara til Istanbul der det ble avholdt flere markeringer til minne om kuppforsøket som ble knust 15. juli 2016.

Den natten tok fraksjoner i det tyrkiske forsvaret i bruk stridsvogner, kampfly og helikoptre for å styrte Erdogans regjering. På oppfordring fra presidenten tok imidlertid tusenvis til gatene for å gjøre motstand mot forsøket.

Totalt ble 251 personer drept og rundt 2.200 ble såret da kuppmakerne skjøt mot folkemengder og bombet nasjonalforsamlingen og regjeringsbygninger. Omkring 35 som deltok i kuppforsøket ble også drept.

Gulen

En politibil som ble ødelagt under kuppforsøket i Tyrkia i 2016 sto utstilt utenfor nasjonalforsamlingen i Ankara torsdag. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

– Vi vil aldri kunne betale tilbake det vi skylder de tapre mennene som gjennom sine ofre denne mørke natten, brakte en lys morgen for vår nasjon og demokrati, sa Erdogan torsdag.

– Gjennom sin motstand 15. juli hindret folket vårt ikke bare et kuppforsøk, men også et forsøk på okkupasjon, sa presidenten.

Han legger skylda for kuppforsøket på den islamske predikanten Fethullah Gülen, som oppholder seg i USA. Gulens nettverk er utpekt som en terrorgruppe av tyrkiske myndigheter. Gulen avviser anklagene, og USA har så langt også avvist det tyrkiske kravet om å få ham utlevert.

Oppsigelser og pågripelser

I etterkant av kuppforsøket ble det innført unntakstilstand, og titusenvis på pågrepet for angivelig å ha bånd til Gulen og det som hendte.

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at rundt 4.900 ble idømt fengselsstraffer. Rundt 3.000 av dem ble dømt til fengsel på livstid.

I tillegg er over 130.000 blitt sparket fra offentlige stillinger gjennom dekreter, blant dem lærere og politifolk. Forsvarsminister Hulusi Akar sa tidligere i uken at 23.364 har fått sparken fra landet forsvar for angivelige bånd til Gulens nettverk.

Kritikerne mener på sin side at pågripelsene og oppsigelsene har gått for langt, og at de vidtrekkende antiterrorlovene brukes for å ramme all opposisjon mot Erdogans regjering.