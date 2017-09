Stadig nye omkomne blir hentet fram fra det sammenraste huset i Mumbai. Sjokket over hendelsen er avløst av rasende krav om bedre boligkontroll og tryggere hus.

Den 117 år gamle bygningen var erklært utrygg og skulle rives som ledd i arbeidet med å modernisere et nedslitt markedsområde, et av Mumbais eldste historiske distrikter.

Fredag morgen arbeidet redningsmannskapene fortsett i ruinene, 24 timer etter at bygningen raste sammen. Tallet på omkomne er kommet opp i 33, hvorav 15 ble funnet i løpet av natten. Blant dem er 12 år gammel gutt og to jenter på 11 og 14 år.

Det kondemnerte huset kollapset som følge av ekstremt mye regn i monsuntiden.

Ulykken er den siste i en rekke med lignende hendelser, der mangel på boliger og skyhøye leier har gjort at fattige indere stuer seg sammen i nedslitte bygninger som kan mangle både strøm og vann.

Husaktivister sier at boligselskaper, private utbyggere og store entreprenører kutter hjørner for å spare. Bestemmelser om maksimumsgrenser for husleie gjør at huseierne ikke tar seg råd til å vedlikeholde boligene.

Fattige indere tvinges til å leve med farene som utslitte boliger utgjør, da de ikke har andre steder å bo.

Krishnaraj Rao har i årevis kjempet for leietakeres rettigheter. Han sier at entreprenører ofte gir seg i kast med store prosjekter uten å ha økonomisk evne til å sluttføre dem eller tilstrekkelig kunnskap for å gjøre dem trygge. Han sier at mange flytter inn i farlige og uferdige bolig, men velger å ta sjansen med å bo der.