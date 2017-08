Torsdag ettermiddag kjørte en varebil inn i en folkemengde i hjertet av Barcelona.

Lokalt politi bekrefter klokken 22.50 at 13 personer er død, og mer enn 100 skadet. De legger til at tallet kan stige i løpet av de neste timene.

Tidligere meldte myndighetene at 12 personer var drept og 80 skadet.

Ifølge lokalt politi skal Driss Oukabir være personen som leide varebilen som kjørte gjennom folkemengden på La Rambla.

Ifølge den spanske avisen La Vanguardia, møtte Oukabir opp hos politiet onsdag, etter å ha sett bilde av seg selv i mediene. Oukabir hevder at han er frastjålet ID-papirene sine.

I tillegg til varebilen har politiet funnet en bil i byen Vic, nord for Barcelona, som de mener er tilknyttet terrorangrepet.

Oriol Duran / TT / NTB scanpix

Føreren av varebilen fortsatt på frifot

Etter angrepet opplyste politiet at de lette etter til sammen to gjerningsmenn. Bevæpnet politi har søkt i gater, butikker og kafeer, sannsynligvis etter gjerningspersonene.

Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter torsdag kveld at to personer er pågrepet.

Disse to er pågrepet i forbindelse med en eksplosjon i et hus, og politiet undersøker om denne hendelsen har sammenheng med varebilangrepet.

Det opplyser spanske myndigheter i en pressekonferanse torsdag kveld. Her kommer det også frem at ingen av de pågrepne er føreren av varebilen.

Lasse Lambrechts

Islamistgruppen IS har tatt på seg skylden for angrepet via sitt nettsted Amaq. Det melder den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group.

Spanske medier meldte etter angrepet at to mistenkte hadde forskanset seg på en restaurant og tatt gisler. Men dette ble senere avkreftet av politiet.

Fakta: Angrep med kjøretøy som våpen 17. august 2017: En varebil har kjørt inn i en folkemengde i hovedgaten La Rambla i Barcelona i Spania.

12. august 2017: En kvinne ble drept og 19 såret da en bil kjørte inn i en gruppe mennesker i Charlottesville i USA.

9. august 2017: Seks soldater ble kjørt ned og såret av en bil i Paris-forstaden Levallois-Perret.

7. april 2017: Fire mennesker ble drept og 15 såret da en kapret lastebil ble styrt inn i varehuset Åhléns i gågaten Drottninggatan i sentrum av Stockholm.

22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge i London og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Fem personer døde, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog ble styrt inn i et julemarked i Berlin.

14. juli 2016: En lastebil kjørte inn i en stor folkemengde på Promenade des Anglais i Nice i Sør-Frankrike. 86 mennesker ble drept og over 300 såret.

20. oktober 2014: Den canadiske soldaten Patrice Vincent (53) ble påkjørt og drept i byen Quebec.

22. mai 2013: Soldaten Lee Rigby (25) ble drept utenfor Woolwich-kasernen sørøst i London.

Ekstremistgruppen IS og terrornettverket al Qaida har via sosiale medier i flere år oppfordret tilhengere å gjennomføre terrorangrep ved å kjøre på mennesker. Kilde: NTB

NTB Scanpix

– Mennesker fløy i alle retninger

Ifølge Reuters ble tog og T-banestasjoner sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisen Expressen.

VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik.

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppet på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier hun.

Oriol Duran / TT / NTB scanpix

UD: – Jobber med å kartlegge situasjonen

Ifølge Utenriksdepartementet er det foreløpig ingenting som tyder på at nordmenn er direkte berørt av situasjonen.

– Ambassaden jobber med å kartlegge situasjonen. Vi er i kontakt med lokale myndigheter. Vi oppfordrer nordmenn i området om å ta kontakt med familie for å forsikre dem om at de har det bra, sier pressevakt i UD, Ane Haavardsdatter Lunde.

En rekke hoteller befinner seg innenfor området som nå er avsperret i Barcelona. Byens turistkontor tilbyr derfor gratis overnatting på andre hoteller.

Turistsjef Joan Gaspart forklarer at hotellene i byen er åpne for alle som trenger det, skriver avisen el Peridoico.

Det er rundt 50 hoteller i området som er avsperret etter terrorangrepet.