Lokalt politi melder at minst 13 er drept i terrorangrepet, ifølge El Pais. Politiet melder at 32 er skadet, ti av dem alvorlig, skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal minst én mistenkt ha barrikadert seg inne på en bar i nærheten etter angrepet. Ifølge lokale medier er det blitt utløst skudd.

Det var torsdag ettermiddag at en varebil torsdag kjørte inn i en gruppe mennesker ved gågaten La Rambla, skriver El Pais.

Dette er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

Søkte tilflukt i butikk

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Odd Nerbø

Sara Grønningsæter fra Bergen var like ved da hendelsen fant sted.

– Vi var i en butikk i La Rambla da alle de ansatte plutselig stormet mot vinduet, forteller hun til BT.

Grønningsæter og samboeren holdt seg inne i butikken en stund.

– Det virket som situasjonen roet seg, og vi ble sluppet ut i gaten igjen. Like etterpå hørte vi noe vi trodde var skudd, sier hun.

Oppsto panikk

– Det oppsto panikk i folkemengden som hadde strømmet ut av butikkene i nærheten. Det var fryktelig ubehagelig. Jeg tenkte at nå kommer han løpende like bak oss.

Oriol Duran / TT / NTB Scanpix

Grønningsæter søkte tilflukt i en ny butikk i enden av gågaten La Rambla.

– Vi vet lite om hva som har skjedd, og få her snakker engelsk. Nå har vi mest lyst til å komme oss vekk herfra, men vi tør ikke gå ut i gaten igjen med det første, sier hun torsdag ettermiddag.

Grønningsæter er på ferie sammen med samboeren. Hun har studert i Barcelona i et år.

Klokken 18.10 har hun og samboeren blitt kastet ut av butikken, og bevegd seg et stykke unna La Rambla.

– Vi ser flere helikoptre og en god del sivilpoliti i området. Flere veier er sperret av. Nå blir vi på hotellet til situasjonen roer seg.

Manu Fernandez / TT / NTB Scanpix

– Mennesker fløy i alle retninger

Ifølge Reuters har tog og T-banestasjoner blitt sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisen Expressen.

VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik.

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppet på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier hun.

NTB Scanpix

UD: – Jobber med å kartlegge situasjonen

Ifølge Utenriksdepartementet er det foreløpig ingenting som tyder på at nordmenn er direkte berørt av situasjonen.

– Ambassaden jobber med å kartlegge situasjonen. Vi er i kontakt med lokale myndigheter. Vi oppfordrer nordmenn i området om å ta kontakt med familie for å forsikre dem om at de har det bra, sier pressevakt i UD, Ane Haavardsdatter Lunde.