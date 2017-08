Politiet i Sverige melder fredag om tre separate skyteepisoder. I Uppsala døde en person på sykehus etter å ha blitt skutt.

Klokken 20.38 fikk politiet melding om at det var hørt ett eller flere skudd i bydelen Tensta i Stockholm kommune, skriver Aftonbladet.

– Vi fikk også informasjon om at en person var såret, sier Åsa Wallentin i Stockholmspolitiet. En såret mann ble funnet på stedet, ifølge avisen. Han er brakt til sykehus med uavklart skadeomfang. Personen skal angivelig være truffet i hoderegionen.

Døde på sykehus

Tidligere fredag ble politiet i Uppsala varslet om en skuddveksling i området Stenhagen. Ifølge Aftonbladet ble en mann i 30-årene skutt i hodet.

Vitner på stedet sier det ble hørt flere skudd. Den skadde ble brakt til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Flere kjøretøy skal ha forlatt stedet etter hendelsen, ifølge vitner. Politiet ber om tips i saken.

Uavklart skadeomfang

I tillegg til hendelsene i Tensta og Uppsala, er to personer skutt og såret i Västerås i Sverige. Begge er sendt til sykehus med uavklart skadeomfang.

Polititalsmann Anders Hedstöm i Västmanland sier de tidlig fredag ettermiddag ble varslet om at det var løsnet skudd i Västerås.

Da politiet ankom stedet, fant de to sårede personer. Området er sperret av, og politiet gjennomfører åstedsundersøkelser. Det er så langt ingen mistenkte.

Det er ikke kommet frem noe som tyder på at noen av hendelsene er knyttet til terrorisme. Tidligere fredag ble to drept og flere andre såret i et knivangrep i Åbo i Finland, og politiet der har ikke utelukket at angrepet kan være terrorrelatert.