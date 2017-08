EUs forhandlingsleder Michel Barnier sier at den tredje forhandlingsrunden med Storbritannia ikke førte til gjennombrudd på noe område.

Partene har forhandlet i en rekke arbeidsgrupper siden mandag, men det er ifølge Barnier ingen avgjørende fremgang. På en pressekonferanse sa han at det ikke er tilstrekkelig bevegelse, samtidig som dagen for atskillelse rykker stadig nærmere.

Barnier poengterte at EU-siden nå vil øke tempoet i forhandlingene.

– Nyttige avklaringer

Den britiske brexitministeren David Davies gir en mer positiv vurdering av forhandlingene av samtalene, slik han også har gjort etter tidligere runder. Han mener er det er foretatt nyttige avklaringer, selv om det ikke ble substansiell fremgang på kjerneområdene.

Davies oppfordret igjen partene til å vise «fleksibilitet» slik at de kan komme ut av den fastlåste situasjonen. Han innrømmet at det stadig er betydelig uenighet mellom partene om grunnleggende spørsmål, særlig gjelder det størrelsen på det milliardbeløpet britene må betale ved uttredelsen.

Hovedspørsmål

Diplomater som har vært involvert i forhandlingene, sier at tonen er blitt merkbart skarpere og at partene krangler om alt fra gyldigheten for helseforsikring etter skilsmissen til størrelsen på engangssummen.

Både Barnier og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker klaget tidligere i uken over at de britiske posisjonspapirene ikke er konkrete nok til å komme over i neste fase av forhandlingene, der det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal avklares.

EU krever fremgang på tre hovedspørsmål før neste fase i forhandlingene kan starte. De tre kjernesakene er rettighetene til EU-borgere som bor i EU og Storbritannia etter atskillelsen, størrelsen på engangsbetalingen til felleskassen og organiseringen av grensen mellom republikken Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.