I alt 23 kinesere og sju mexicanere ble tatt da grensepolitiet fant en tunnel på grensen mellom USA og Mexico i San Diego.

– Det som var uvanlig denne gangen var å se en relativt store gruppe ulovlige innvandrere, spesielt fra så langt unna som Kina, komme gående ut av en slik tunnel. For å si det mildt, så er dette helt spesielt på grunn av mengden med mennesker, sa grensepolititjenestemannen Eduardo Olmos.

Politimennene oppdaget først en stor gruppe menn og kvinner komme gående i en gate i San Diego nær grenseovergangen ved Otay Mesa klokka 13 lørdag ettermiddag lokal tid. Da de gikk mot dem, løp de mot et hull i bakken nær et gjerde ved grensen. Hullet var dekket med noen greiner og en trestige ledet ned til en underjordisk passasje til Mexico.

Olmos sa at han ikke kjente tunnelens lengde eller dimensjoner. 30 ulovlige innvandrere ble tatt, men tjenestemannen visste ikke hvor mange som krøp ned i hullet, eller om noen av dem klarte å komme seg tilbake til Mexico gjennom tunnelen.

Narkotikakarteller har bygd hundrevis av tunneler for å frakte narkotika inn til USA via California. Mange av dem som er funnet har hatt belysning, ventilasjon og til og med jernbanespor, slik at kartellene effektivt kunne frakte narkotika inn i California.