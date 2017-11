Burde Clinton blitt sparket?

SELVRANSAKELSE: De fleste på venstresiden mente den gang at forargelsen over forholdet til den 49 år gamle presidenten var uttrykk for snerpete holdninger i amerikanske medier og på høyresiden. Nå foregår det imidlertid en selvransakelse i rekkene. Dette bildet fra 1995 av Clinton og Lewinsky er et offisielt bilde fra Det hvite hus. ARKIVFOTO: Det hvite hus, NTB scanpix FOTO: TT / NTB scanpix