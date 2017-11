En spansk dommer har utstedt en internasjonal arrestordre mot Catalonias tidligere president Carles Puigdemont og fire eksministre som trolig er i Belgia.

Nyhetsbyråene AP og AFP, samt avisene La Vanguardia og El Pais skriver fredag kveld at en dommer har utstedt arrest- og ransakingsordre for Puigdemont. Arrestordren utstedes etter at Puigdemont ikke møtte til avhør torsdag om selvstendighetskampanjen i Barcelona, ifølge en uttalelse fra domstolen. Kjennelsen er i tråd med påtalemyndighetens påstand i retten torsdag.

Spansk påtalemyndighet vil sikte den tidligere regionspresidenten for opprør, oppvigleri og underslag. Anklagene er knyttet til folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania og den påfølgende erklæringen om uavhengighet, og de katalanske politikerne risikerer opptil 30 års fengsel

El Mundo skriver at en ordre også er utstedt for fire andre tidligere regionministre, som tidligere denne uka flyktet til Brussel sammen Puigdemont.

I et intervju med den belgiske TV-kanalen RTBF sa Puigdemont tidligere fredag at han er forberedt til å overgi seg til belgiske myndigheter dersom en europeisk arrestordre ble utstedt, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Jeg har ikke flyktet fra Spania, men det er umulig for meg å forberede forsvaret mitt skikkelig der, sa Puigdemont, som sier han reiste til Brussel for å unngå vold.

– Vold har aldri vært et alternativ for oss, sa han.

Torsdag kveld siterte flere medier Puigdemonts advokat Paul Bekaert, som sa en arrestordre mot den avsatte katalanske lederen da allerede var utstedt