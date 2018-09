Åtte personer ble såret i en skyteepisode i et leilighetskompleks i San Bernardino i California søndag, opplyser politiet.

Politiet mener skuddene ble avfyrt fra flere våpen under et terningspill i bygningen søndag kveld. Men ofrene samarbeider ikke med politiet, så de vet derfor lite om bakgrunnen for skytingen, opplyser politiet i San Bernardino mandag.

En 17-åring og sju voksne ble såret. Tilstanden er kritisk for to av dem, mens de øvrige slapp fra det uten livstruende skader.

Åstedet var kaotisk da politiet ankom stedet, og de trodde først at ti personer var skutt.

San Bernardino ligger om lag 80 kilometer nordøst for Los Angeles.