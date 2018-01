Appen Natural Cycles, som skal sikre kvinner mot graviditet, er klaget inn til det svenske legemiddelverket etter at minst 37 kvinner likevel ble gravide.

Appen ble i fjor sertifisert basert på EUs regelverk om medisintekniske produkter. Ifølge Sveriges Television , har en rekke kvinner, som mener de fulgte appens instruksjoner, blitt gravide.

Avgjør om det er trygt å ha samleie

Appen fungerer ved at man hver morgen måler kroppstemperaturen, som vil da opplyse om man har eggløsning. Appen angir videre om det er trygt å ha samleie eller ikke, om man ikke ønsker å bli gravid.

Blant snaut 700 kvinner som har søkt om abort ved Södersjukehuset i Stockholm, oppgir 37 å ha brukt appen. Nå skal det undersøkes om det finnes flere.

93 prosent effektiv

De som står bak appen har kommet med følgende uttalelse: «Ingen prevensjonsmidler er 100 prosent effektive, og uønskede graviditeter er dessverre en risiko med alle prevensjonsmidler. Natural Cycles har en Pearl Index på 7, noe som betyr at den er 93 prosent effektiv, noe vi også kommuniserer». I klartekst betyr det at i løpet av et år vil sju av hundre kvinner bli gravide til tross for at de bruker appen.