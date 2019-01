President Donald Trump holder i natt norsk tid sin første direktesendte TV-tale fra Det ovale kontor til det amerikanske folk. Mexico-muren er tema.

– Jeg er glad over å kunne meddele at jeg skal tale til nasjonen om den humanitære og nasjonale sikkerhetskrisen ved vår sørlige grense, tirsdag kveld klokken 21, skrev Trump på Twitter mandag kveld.

Det er første gang at Trump har bedt fjernsynsnettverkene om å sette av taletid. Tradisjonelt har slike forespørsler fra Det hvite hus blitt forbeholdt spesielle hendelser. Et eksempel er da Osama bin Laden ble drept.

Etter å ha sendt Trumps tale har nettverkene også forpliktet seg til å kringkaste imøtegåelser fra Representantenes hus' leder Nancy Pelosi og hennes partifelle i Demokratene, Chuck Schumer, som er mindretallsleder i Senatet. De to motsetter seg sterkt Trumps plan om å bygge mur på grensen mellom Mexico og USA.

Samtidig er den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA nå inne i sin 18. dag, den nest lengste i landets historie. Nedstengningen skjedde etter at Trump ikke fikk gjennomslag for sitt krav om at Kongressen må sette av 5 milliarder dollar til å bygge muren.

Trump sa i forrige uke at han kan erklære en krisesituasjon for å få bygget muren. Mandag uttalte visepresident Mike Pence at Det hvite hus undersøker det juridiske grunnlaget for å gjøre dette og dermed omgå Kongressen. Det er uklart om det er en konklusjon rundt dette som vil bli presentert av Trump i talen.

To dager etter fjernsynstalen skal Trump besøke grensen.