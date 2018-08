Nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert av maskerte ungdommer flere steder i Sverige natt til tirsdag. Statsminister Stefan Löfven er rasende.

– Jeg blir forbannet. Mitt spørsmål til dere er: Hva faen holder dere på med, lyder Löfvens klare melding til de svartkledde og maskerte gjerningspersonene.

– Dere ødelegger for dere selv, dere ødelegger for naboene deres, sier den svenske statsministeren til Sveriges Radio.

– Sjofle angrep

Justis- og innenriksminister Morgan Johansson reagerer også sterk på meldingene om at nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert i byer som Göteborg, Trollhättan, Stockholm og Uppsala natt til tirsdag.

– Leser om de sjofle angripe med bilbranner i Göteborg akkurat nå. I fjor skjerpet regjeringen straffen for grovt skadeverk, som nå kan gi opptil seks års fengsel, tvitrer han.

– Jeg håper at kjeltringene kan pågripes slik at de kan få den straffen de fortjener, fortsetter Johansson.

Maskerte

De første meldingene om bilbranner begynte å strømme inn fra Göteborg og Trollhättan i 21-tiden mandag kveld. Utover natten kom det liknende meldinger fra Stockholm og flere andre byer.

Overvåkningsbilder viste svartkledde og maskerte gjerningspersoner som løp fra bil til bil, bærende på dunker med brennbar veske. Ingen var i morgentimene pågrepet og politiet ba publikum om hjelp.

Sosiale medier

– Det kan være personer som sett noe eller foreldre som har fått ungdommer hjem som lukter litt for mye bensinrøyk i stedet for sigaretter, sier politiets pressetalsmann Hans Lippens til Aftonbladet. Han tror bilbrannene ble organisert via sosiale medier, det samme gjør øyenvitner.

– Jeg så tre-fire svartkledde gutter. En av dem kastet en molotovcocktail mot en bil som tok fyr med en gang. Så var det kraftig smell, fortalte et øyenvitne til GT.

– Dette var organisert. De ville gjøre så mye skade som mulig. Jeg var redd, forteller øyenvitnet.

Stein og kinaputter

Da politiet rykket ut til meldinger om bilbranner i Kronogården-området i Trollhättan, ble de møtt av steinkastende ungdommer.

– Det er en ungdomsgjeng som også kaster kinaputter og stein mot politiet, opplyste politiets talsperson Ulla Brehm.

Ingen politifolk kom til skade, men det ble heller ikke foretatt pågripelser.