Flere mennesker fryktes omkommet etter at et gammelt propellfly styrtet i den sveitsiske delen av Alpene lørdag. En familie på fire døde i en annen flyulykke.

Sveitsisk politi har ikke kunnet bekrefte hvor mange som var om bord i veteranflyet, som styrtet i en fjellvegg like ved feriestedet Flims i kantonen Graubünden lørdag ettermiddag.

«Tante Ju»

Flyet var et Junkers Ju-52, som har plass til 20 personer. Det var nesten 80 år gammelt og ble brukt av selskapet Ju-Air, som tilbyr flyginger til turister som ønsker å oppleve alpelandskapet fra luften. Slyet skal ha krasjet inn i en fjellvegg på 2.500 meters høyde.

Flyet var også kjent som «Tante Ju» og er ofte blitt brukt i forbindelse med fødselsdagsfeiringer og andre jubileer, samt av bedrifter.

Sveitsiske myndigheter har varslet en pressekonferanse om ulykken søndag ettermiddag.

Populært turistmål

Lørdag formiddag styrtet et annet fly i en skog i Hergiswill i kantonen Nidwalden sentralt i Sveits. Alle fire om bord, to barn og foreldrene deres, mistet livet. Flyet begynte å brenne da det traff bakken, og myndighetene var nødt til å sende et helikopter for å slukke brannen før redningsmannskaper nådde frem til stedet.

Flyet ble totalskadet av flammene. Hergiswil ligger ved Vierwaldstättersee, som er et populært turistmål.