13 russere og tre selskaper er tiltalt for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA, opplyser Robert Muellers kontor. Absurd, svarer Russland.

Ifølge tiltalen har de russiske personene og selskapene forsøkt å påvirke amerikanske politiske prosesser og valgprosesser fra 2014 og fram til i dag – deriblant presidentvalget i 2016.

Tre av de navngitte russerne anklages for konspirasjon for å begå datakriminalitet, mens fem anklages for alvorlig identitetstyveri, ifølge BBC.

Det var spesialetterforsker Mueller selv som fredag offentliggjorde tiltalen, som blant annet er publisert av Washington Post. Han er oppnevnt for å etterforske den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget.

– Spilte amerikanere

Moskvas første offisielle reaksjon på tiltalen kommer fra Maria Zakharova, det russiske utenriksdepartementets talsperson.

– Absurd? Ja. Men det er den moderne realiteten i amerikansk politikk, skriver hun på Facebook.

Hun stiller videre spørsmål ved påstanden om at 13 personer kunne klare å blande seg inn i det amerikanske valget, og viser til USAs store spesialstyrker, etterretningstjenester og moderne teknologi.

Trump tvitrer

President Donald Trump kommenterer på Twitter at «Russland startet sin kampanje mot USA i 2014".

– Resultatet av valget ble ikke påvirket. Trump-kampanjen gjorde ingenting galt – ingen sammensvergelser! fastslår presidenten.

Etterforskerne har ikke påstått at russisk innblanding hadde innvirkning på valgresultatet, men Muellers tiltale utelukker det heller ikke, påpeker nyhetsbyrået AP.

USAs visejustisminister Rod Rosenstein påpeker også at tiltalen ikke inneholder noen påstand om at den russiske innblandingen påvirket valgresultatet.

– Målet var å spre mistillit til kandidatene i 2016-valget og det politiske systemet, sier han.

St. Petersburg

Ifølge amerikanske myndigheter har noen av de tiltalte russerne utgitt seg for å være amerikanske statsborgere og kommunisert med personer i Trumps valgkampstab som ikke visste hvem de hadde med å gjøre.

Gruppen var ifølge tiltalen basert i St. Petersburg, men noen av russerne skal ha reist til USA og brukt amerikanske datamaskiner og amerikanske nettverk for å skjule at deres aktiviteter opprinnelig kom fra Russland.

Russerne skal blant annet ha brukt falske profiler på sosiale medier for å fremstå som amerikanere, og de anklages også for å ha kjøpt reklameplass på nettet i amerikanske navn for å påvirke velgernes holdninger mens Hillary Clinton og Donald Trump kjempet om å bli USAs president. De greide å nå fram til et betydelig antall amerikanere, framholdes det i tiltalen.

– Ledet av Putin-alliert

Russeren Jevgenij Priogozjin, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, anklages for å ha ledet gruppen.

Målet skal ha vært «å så splid i det amerikanske politiske systemet, deriblant under presidentvalget i 2016».

– Amerikanerne er så følsomme. De ser hva de vil se. Jeg har stor respekt for dem. Jeg er ikke opprørt i det hele tatt over at jeg står på lista. Hvis de vil se djevelen, så la dem gjøre det, sier Priogozjin til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria, ifølge Reuters.

Putin har tidligere avvist de amerikanske påstandene om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget.