POLITISK ISTID: Regimet i Hviterussland opprettholdes på bekostning av sivilsamfunnet og gjennom forskjellige former for trusler. Det er det eneste landet i Europa med dødsstraff. Private tv-kanaler finnes ikke. Det er det eneste landet i Europa hvor 70 prosent av økonomien tilhører staten. Og hvor det ikke finnes noen opposisjon i parlamentet, heter det i en FN-rapport. Bildet er fra en park i Novogrudok, 150 km nord for Minsk, ved en statue av den polske poeten Adam Mickiewicz. FOTO: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN