For første gang siden en avbrutt oppskyting i oktober, ble tre astronauter fra USA, Russland og Canada mandag sendt til Den internasjonale romstasjonen ISS.

De to astronautene som var om bord i det russiske Sojuz-fartøyet klarte seg da en sensorfeil gjorde at de måtte nødlande i Kasakhstan i oktober. Etter den mislykkede oppskytingen ble planlagte reiser til ISS satt på vent inntil videre, men mandag var det duket for et nytt forsøk.

Vellykket

Klokken 12.30 ble den erfarne russiske kosmonauten Oleg Kononenko, canadiske David Saint-Jacques og Anne McClain skutt opp fra romfartsbasen Bajkonur i Kasakhstan. Det var ventet at astronautene vil ankomme romstasjonen seks timer etter avreisen fra romfartbasen.

Utskytingen av Sojuz-fartøyet var vellykket, melder den føderale russiske romorganisasjonen Roscosmos på Twitter like etter at fartøyet var skutt ut.

Shamil Zhumatov/AP/NTB scanpix

– Risiko en del av yrket

De russiske Sojuz-fartøyene er de eneste som for tiden frakter personell mellom ISS og jorden, men de tre var i forkant av oppskytingen ikke bekymret for at det skulle skje noe i forbindelse med deres romferd.

– Risikoen er en del av yrket vårt, sa Kononenko på en pressekonferanse før avreisen.

– Vi føler oss veldig klar for dette, er kommentaren fra McClain, som i likhet med Saint-Jacques dro ut i verdensrommet for første gang. Kononenko er derimot en veteran som tidligere har tilbrakt 533 døgn i rommet.

Om halvannen uke skal trioen en tur på utsiden av ISS for å inspisere et hull som har ført til en luftlekkasje fra romstasjonen.