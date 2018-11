President Donald Trump legger frem sin lenge varslede fredsplan for Midtøsten i begynnelsen av neste år, opplyser Israels FN-ambassadør.

Ifølge ambassadør Danny Danon har Trump nå opplyst at planen er ferdig og at det kun gjenstår å diskuteres med Israel for å finne et passende tidspunkt for offentliggjøring.

– Etter det vi kjenner til, snakker de med oss om begynnelsen av 2019, noe som er nært forestående. Vi kjenner ikke detaljene i planen, men vi vet at den er fullført, sier Danon.

Gunstig for Israel

Ifølge Danon anser Israel begynnelsen av 2019 for å være det gunstigste tidspunktet for å avduke planen, ettersom det da er flere måneder til det ventede nyvalget i Israel.

– Da vil Trump kunne legge den frem uten å blande seg inn i den politiske debatten i Israel, sier Danon.

Israel lover ifølge Danon å sette seg ved forhandlingsbordet for å diskutere den amerikanske fredsplanen, noe palestinerne ikke akter å gjøre.

Brøt alle bånd

Palestinerne har brutt alle bånd til administrasjonen i Washington etter at Trump i desember i fjor flyttet USAs ambassade i Israel til Jerusalem og anerkjente byen som landets hovedstad.

Trump har også kuttet over fire milliarder kroner i årlig bistand til palestinerne, i et forsøk på å presse dem tilbake til forhandlingsbordet, men uten å lykkes.

Palestinernes president Mahmoud Abbas har gjort det klart at han ikke lenger anser USA for å være en nøytral megler i konflikten.

I september lovet Trump å legge frem sin fredsplan innen utgangen av året.