Rakhmat Akilov, som sto bak lastebilangrepet i Stockholm i fjor, ville presse Sverige til å «slutte å krige mot kalifatet». Han viser ingen tegn til anger.

Usbekeren ble ført inn i rettssalen i Stockholm via en egen inngang tirsdag morgen, første dagen av hans egen forklaring. Han hadde langt skjegg og var kledd i grønne klær.

Med rolig stemme og uten tegn til anger eller følelser begynte han å forklare seg på russisk, og han står fast ved at målet var å drepe svensker.

– Ja, hva ville jeg oppnå? Jeg ville at Sverige skulle slutte å krige mot kalifatet. At man skulle slutte å sende soldater til kampsonene. Og at man skulle slutte å sende gigantiske pengesummer for å bekjempe vårt kalifat, sa Akilov (40).

Den ytterliggående islamistgruppen IS kalte områdene som gruppen kontrollerte i Syria og Irak, for et kalifat. Svenske soldater i Nord-Irak har deltatt i trening av styrker som kjemper mot IS.

– Ville drepe svensker

Akilov fortalte også om en oppfordring om å utføre terror fra «vår emir» – etter alt å dømme en henvisning til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

– Og jeg lyttet til den oppfordringen.

Ifølge Akilov gikk oppfordringen ut på å sprenge broer, bygninger og annet som tilhørte IS' fiender i Europa, USA og Russland. Akilov ville «gjøre en liten egen innsats» ved å «drepe svenske borgere».

– Hvor mange skulle du drepe, spurte aktor.

– Det hadde jeg ikke planlagt.

Akilov sa også at han ville gi «de vantro» og alle som kjemper mot kalifatet, et «kraftig slag».

Ble ikke martyr

Likevel anser han aksjonen sin for mislykket, ettersom han selv ikke døde. Han var også skuffet over at IS ikke publiserte video eller bilder av hans terrorgjerning for å spre det over hele verden, slik han hadde håpet

Det eneste han ikke ville si så mye om, var hvilke kontakter han hadde i IS. Han hevder at han aldri møtte noen i IS personlig, bare på nettet. Spørsmålet er interessant for sikkerhetspolitiet som forsøker å nøste opp i om det er mulig å identifisere hans utenlandske kontakter.

Fem mennesker ble drept da usbekeren kjørte ned tilfeldige mennesker med lastebil i Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor. Blant de drepte var en elleve år gammel jente.

Erklærte seg skyldig

Da rettssaken mot Akilov begynte for en uke siden, erklærte han seg skyldig. Forsvareren Johan Eriksson sa da at mannens motiv var å skape frykt og å stanse Sveriges deltakelse i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Den terrortiltalte innrømte via sin forsvarer å ha drept fem personer, og å ha såret ti. Han erkjente også å ha begått en terrorhandling, samt forsøk på terrorhandling.

Derimot erkjente han ikke drapsforsøk på de rundt 100 personene som aktor mener er ofre for angrepet.

Asylsøknad avslått

Rakhmat Akilov kom til Sverige i 2014, men asylsøknaden hans ble avvist to år senere. Påtalemyndigheten mener usbekeren ønsket å hevne seg etter avslaget.

Under åpningen av rettssaken ble det tegnet et bilde av hvordan Akilov ble radikalisert i forkant av angrepet. Aktor beskrev blant annet hvordan han hadde brukt den krypterte appen Zello for å komme i kontakt med personer i en gruppe tilknyttet IS.

Rettssaken mot Akilov er den mest omfattende terrorrettssaken noensinne i Sverige og skal vare frem til 9. mai.

Det er satt av tre dager til tiltaltes forklaring.