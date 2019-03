Er samlet til toppmøte om brexit-kaoset i Brussel torsdag.

Etter en lang utspørring av Storbritannias statsminister Theresa May er europeiske ledere i gang med den betente diskusjonen om utsettelse av brexit.

Stats- og regjeringssjefene diskuterte først med May i halvannen time.

Deretter ble den britiske statsministeren sendt på dør, slik at lederne fra EUs 27 øvrige medlemsland kunne diskutere saken videre uten henne.

Foreslår siste frist i mai

Møtet startet med at en forslagstekst ble lagt frem. Teksten ble umiddelbart lekket til en rekke medier.

«Det europeiske råd forplikter seg til å enes om, før 29. mars 2019, en forlengelse til 22. mai 2019, forutsatt at utmeldingsavtalen godkjennes av Underhuset neste uke», lyder forslaget ifølge lekkasjene.

«Gitt at Storbritannia ikke har til hensikt å holde valg til EU-parlamentet, er ingen forlengelse mulig etter den datoen», heter det videre.

Olivier Matthys, AP / NTB scanpix

Truer med «no deal»

Sier Underhuset nei til utmeldingsavtalen enda en gang, vil det utløse «no deal», advarer Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Ved et negativt votum i Parlamentet i Storbritannia vil vi gå mot «no deal». Det vet vi alle, sa Macron på vei inn til EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Den franske presidenten åpner for en kort teknisk utsettelse av brexit. Men kun hvis Underhuset først godkjenner utmeldingsavtalen som EU har forhandlet frem med den britiske regjeringen.

– Det er avgjørende at vi er tydelige nå. For å sikre et velfungerende EU kan vi ikke risikere en lang forlengelse som ødelegger vår handleevne, advarte Macron.

Francisco Seco, AP / NTB scanpix

Merkel slår et slag for godvilje

Tysklands statsminister Angela Merkel vil gjøre alt hun kan for å unngå en hard brexit neste uke. EUs svar har så langt vært at utsettelse kun er aktuelt hvis Underhuset i Storbritannia godkjenner utmeldingsavtalen først.

Men siste ord er ikke sagt.

– Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å sikre en velordnet brexit. Vi vil forsøke å finne en løsning med godvilje, sa Merkel da hun ankom til EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.