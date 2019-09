Boris Johnsons gruppe av brexitforhandlere er mindre enn en firedel så stor som Theresa Mays forhandlingsteam, opplyser kilder til Sky News.

Det er nå 24 tjenestemenn som jobber sammen med Johnsons fremste brexitrådgiver og -forhandler David Frost, opplyser kilder i regjeringsapparatet til kanalen. Til sammenligning var det over 100 personer som jobbet under forgjengeren Oliver Robbins da forhandlingene var på sitt mest intense under statsminister Theresa May.

Nyheten om at forhandlingsteamet er kraftig redusert, kan forsterke bekymringen blant dem som mener statsminister Johnson ikke mener alvor når han snakker om å få til en ny brexitavtale.

Flere kilder som står nær forhandlingsgruppen, sier til Sky News at det er stor bekymring for at gruppen er så liten at den er dårlig rustet til den krevende oppgaven å prøve å komme opp med en ny løsning for irskegrensen. Mays regjering hadde 45 personer som jobbet bare med dette vanskelige spørsmålet.