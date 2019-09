Så langt er 43 bekreftet døde etter orkanen Dorian på Bahamas. Tusenvis av mennesker forsøker å dra fra de katastrofale forholdene til USA.

Ifølge Washington Post er til nå 35 personer bekreftet omkommet på Abaco-øyene og åtte på Grand Bahama.

Helsemyndighetene på Bahamas har advart om at dødstallene ventes å øke ytterligere. Omfanget av de materielle skadene og tapene av liv er på langt nær ferdigstilt. Hundrevis, muligens tusenvis, er savnet.

– Vi erkjenner at mange er savnet og at antall døde er ventet å øke betraktelig. Dette er en av de harde realiteter vi må takle i mørkets time, sa statsminister Hubert Minnis fredag kveld.

– 43 er det offisielle tallet. Mange er savnet, og tallet er ventet å øke betydelig, sier hans talskvinne Erica Wells Cox til NBC News.

– Hundrevis, opptil flere tusener, er fortsatt savnet, sier Joy Jibrilu, som leder Bahamas' turist- og luftfartsdepartement, til CNN.

Tiden begynner for alvor å løpe ut med tanke på å redde personer som er klemt fast under ødelagte bygninger. Redningsmannskaper opplyste fredag at de prioriterer å nå områder de anser som hardest rammet.

Ikke oversikt

Fem dager etter at orkanen traff land på Bahamas som en kategori 5-orkan, sier myndighetene at de ennå ikke har oversikt over hvor mange som trenger nødhjelp – eller hvor de er.

På Abaco-øyene og Grand Bahama er tusener blitt hjemløse. Mange er i økende grad frustrert over at det tar tid før de får hjelp og før de blir evakuert.

– Det finnes ingen bensinstasjon, ingen matbutikk, jobben min er forsvunnet, sier Melanie Lowe i Marsh Harbour.

Myndighetene i Nassau har forsterket laget med begravelsesagenter som sendes ut til de hardest rammede øyene, og myndighetene har også begynt å sende ut ekstra kjølelagre for å oppbevare de mange likene som ventes å bli funnet.

Vanskelige forhold

Ifølge FN trenger over 70.000 mennesker – et tall som utgjør omtrent hele befolkningen på Abaco og Grand Bahama – mat, rent drikkevann og annen hjelp.

USAs kystvakt, den britiske marinen og en rekke ikke-statlige organisasjoner bistår i arbeidet med å evakuere folk fra Abaco og andre øyer til Nassau. Men arbeidet er vanskelig fordi rullebaner er blitt skadd, havneanlegg er blitt ødelagt og mobilnett er nede. Telt er blitt satt opp ved Nassaus flyplass for å gi midlertidig ly til folk som har mistet sine hjem.

EU har satt av rundt 5 millioner kroner til nødhjelp som skal gi husly, vann, mat og hygieneartikler til de berørte.

Drar fra landet

Mangel på mat og drikke, flykt for sykdomsspredning, plyndring, kloakkstank og lukt av lik gjør situasjonen uholdbar for mange. Desperate innbyggere ser ingen annen utvei enn å forsøke å komme seg unna øystaten.

En av redningsarbeiderne som leverte forsyninger til Grand Bahama denne uken, opplyser å ha telt minst 26 båter overfylt med folk forlate øya på vei mot Florida. Overfarten er på drøyt 225 kilometer.

Det meldes også om at tusenvis av mennesker har samlet seg i kø i Freeport for å komme seg om bord på cruiseskip fra Bahamas Paradise Cruise Line som tilbyr gratis reise til Florida for folk som har de nødvendige innreisepapirene med seg, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump viser forståelse for katastrofen som har rammet nabolandet.

– På vegne av USA og det amerikanske folket, arbeider vi hardt. Vi står med dere. Gud velsigne dere, sier han i en video på Twitter.

– Jeg er sikker på at det ville bli satt pris på dersom cruiseskip-selskaper som er villige til å fungere som midlertidig husly, stiller opp, skriver han på Twitter.