Føderalisten Ursula von der Leyen er noe av det mest spiselige Tyskland har å by på, sett med franske øyne.

Det er rare tider i tysk politikk. Angela Merkels stjerne falmer, og forsvarsministeren hennes, som var tiltenkt rollen som «den evige kanslerens» etterfølger, skal nå etter alt å dømme flytte til Brussel for å lede Europa i stedet for Tyskland. Hun ser ikke bare vekk fra Merkel, men fullstendig forbi henne.

Merkel er nå så presset på hjemmebane at hun tirsdag måtte avstå fra å stemme for da EUs øvrige stats- og regjeringsledere etter langt om lenge ble enige om en toppkabal hvor Ursula von der Leyen sto øverst.

Det til tross for at von der Leyen er Merkels partifelle, forsvarsminister og også en av kanslerens nærmeste allierte. Hun har til og med blitt omtalt som Merkels «kronprinsesse». Men Merkel måtte avstå fra å stemme for å forsøke å redde sin egen regjeringskoalisjon hjemme i Berlin og i stedet overlate både scenen og alle de rosende ordene til Frankrikes president Emmanuel Macron, som selvfølgelig grep anledningen til å rose Ursula von der Leyen opp i skyene.

Fakta: Ursula von der Leyen (60) Innstilt til president for EU-kommisjonen. Innstillingen må godkjennes av EU-parlamentet om to uker.

Ursula von der Leyen er Angela Merkels partifelle, forsvarsminister og også en av kanslerens nærmeste allierte.

Lenge var hun ansett som Merkels etterfølger i Tyskland.

Hun er en erklært føderalist og har sagt at hun håper at EU utvikler seg til en føderalstat på linje med Tyskland, Sveits og USA.

Burde ha jublet

Egentlig burde både Merkel og Tyskland som sådan ha jublet høyt. For første gang på over 60 år skal en tysker lede EU-kommisjonen, og det var nøyaktig det Merkel selv gikk inn for å få til for knapt ett år siden. Da gikk fortellingen fra både Berlin og Paris ut på at den neste kommisjonslederen skulle være tysk, og i bytte skulle Frankrike få en fransk sjef for Den europeiske sentralbanken. Noe Frankrike også fikk med Christine Lagarde.

Men de fikk også så mye mer. For med Ursula von der Leyen får Macron en politiker som med franske øyne er noe av det mest spiselige som kan oppdrives i Tyskland. Det var Macron som offisielt foreslo von der Leyen som kommisjonsleder da alle andre planer hadde blitt skutt ned, og det var ikke noe den franske presidenten gjorde kun for å finne en løsning, men for å finne en kandidat som Tyskland i utgangspunktet bør være fornøyd med og som Macron i hvert fall var begeistret for.

Frankofil

Ursula von der Leyen er, som det har blitt nevnt flere steder, født og oppvokst i Brussel, snakker fransk, er frankofil og har «det europeiske fellesskapets DNA», som Macron har formulert det. Hun er en erklært føderalist og har tidligere fortalt tyske Der Spiegel at hun håper på at EU utvikler seg til en føderalstat på linje med Tyskland, Sveits og USA.

Seinere har hun fortalt Die Zeit at hun håper at det EU hennes syv barn og deres barn igjen skal vokse opp i vil være et Europa med en tett union som ikke er dominert av nasjonale egeninteresser. Dessuten er den tyske forsvarsministeren en varm fortaler for en europeisk hær – i likhet med den franske presidenten.

Derfor var det mange grunner til at han strålte som en guttunge på julaften mens Merkel forsvant mer og mer inn i seg selv da toppmøtet ble avsluttet tirsdag kveld.

Kritisk til prosessen

Men Merkels problemer stopper ikke her, for kritikken i Berlin har blitt mer og mer markant etter tirsdagen. Nå er det ikke kun tidligere ledere i det sosialdemokratiske regjeringspartiet SPD som åpent kritiserer valget av Ursula von der Leyen. Nå kommer kritikken også direkte fra SPDs sittende ledelse, hvor man med harde ord kritiserer hele prosessen som endte opp med Ursula von der Leyen som kompromisskandidat.

SPD skal snart velge ny partileder, og derfor har partiet nå en midlertidig ledelse som ikke er redd for å si hva de mener. Og de mener at det er «absurd» å tro på at man kan demokratisere EU når EUs toppledere gjør som de gjør.

I München, hvor Merkels bayerske søsterparti CSU holder til, holdt delstatsminister Marcus Söder heller ikke tilbake i sin kritikk. Han sa at det var «bittert at demokratiet har tapt mens hestehandlene på bakrommet har vunnet frem».

Mer trøbbel for Merkel

Denne frustrasjonen er mer trøbbel som Angela Merkel må håndtere, for CDU og CSU har ofte havnet i slike uenigheter i det siste. Men når toneangivende sosialdemokrater i SPD snakker om å trekke seg fra regjeringssamarbeidet med CDU er det alvor. For dersom regjeringen faller er Angela Merkel ferdig. Hun har allerede meldt at hun vil gå av, men hun har ikke fastsatt noen dato.

For Ursula von der Leyen er forholdene i den tyske regjeringen heller ikke det beste bakteppet å la seg forevige på – for regjeringen som helhet, men også for henne selv.

Som tysk forsvarsminister har hun flere knuter hengende over seg, blant annet om overforbruk, om korrupsjon og om et tysk skoleskip, «Groch Fork», hvor restaureringsarbeid har gått fullstendig over budsjettrammene. Og i tillegg er den tyske hæren i en «katastrofal» tilstand, om man skal ta hennes partifelle og forgjenger i forsvarsdepartementet, Robert Scholz, på ordet.

Som en tysk journalist som kjenner henne godt sa her om dagen, så vil det kanskje være godt for henne å slippe unna Berlin og komme seg tilbake til hennes barndoms Brussel.

Dersom Europaparlamentet altså går god for det når de skal stemme over hennes kandidatur om to uker.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN