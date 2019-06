Et leilighetsbygg fikk store skader i en kraftig eksplosjon i Linköping i Sverige fredag. Flere medier knytter hendelsen til et MC-miljø.

Et tjuetall personer ble lettere skadd i eksplosjonen, og to behandles fortsatt på sykehus.

Den er ennå ikke bekreftet hva som uløste eksplosjonen. Men avisa Borås Tidning sitter på opplysninger som knytter hendelsen til motorsykkelklubben Bandidos.

Aftonbladet har på sin side fått opplysninger om at eksplosjonen var rettet mot en MC-gjeng. Denne informasjonen er foreløpig verken offisielt bekreftet eller avkreftet av politiet.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag opplyste politiet at eksplosjonen trolig ble utløst utendørs og at det ikke er mistanke om terrorisme.

Ødeleggelsene på åstedet er store, og vinduer og balkonger på flere nabobygg er knust.

Bilder fra stedet viser to leilighetsbygg på fire og sju etasjer med knuste vinduer og terrasser som er blåst helt i stykker.

Meldingen om eksplosjonen i Hamngatan i Linköping kom rundt klokka 9 på morgenen.

– Vi fikk melding om at personer hadde hørt et høyt smell. Vi dro til stedet, hvor det ser ut til at noe har eksplodert. Vi jobber nå med å sikre åstedet og kontrollere om det er noen skadde, sa politiets pressetalsperson Åsa Willsund like etter eksplosjonen.